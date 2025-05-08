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Из-за атаки дронов в аэропортах москвы задерживаются десятки рейсов - СМИ

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

В аэропортах москвы массово задерживаются рейсы из-за атаки дронов. Больше всего отмен в шереметьево и внуково, люди не могут вылететь более 33 часов.

Из-за атаки дронов в аэропортах москвы задерживаются десятки рейсов - СМИ

Из-за атаки дронов по россии в аэропортах москвы массово задерживаются рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в аэропорту "шереметьево" отменили 10 рейсов - на астрахань, Белград, казань, самарк, оренбург, уфу, челябинск, мурманск, пермь и Минск. В то же время на аэродроме "внуково" задержаны 12 рейсов - в частности, на челябинск, Бухару, Дубай, Хургаду и Бодрум. Еще 12 рейсов в Турцию совсем отменены.

В "домодедово" часть людей не может вылететь более 33 часов. Дети спят в аэропортах, а родители жалуются на отсутствие информации, гостиниц и т.д. У многих сдают нервы - они плачут, ругаются с представителями авиакомпаний

- говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас опасность БПЛА сохраняется только в рязанской области рф, однако люди слышат звуки взрывов в липецкой области.

Напомним

Накануне в рф были атакованы предприятия оборонной промышленности, включая разработчика РСЗО "СПЛАВ", КБ приборостроения и аэродромы "Шайковка" и "Кубинка". Также поражен завод оптоволоконных систем в саранске.

В ночь на 7 мая москву массированно атаковали беспилотники: что известно07.05.25, 03:32 • 6010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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