Из-за атаки дронов в аэропортах москвы задерживаются десятки рейсов - СМИ
Киев • УНН
В аэропортах москвы массово задерживаются рейсы из-за атаки дронов. Больше всего отмен в шереметьево и внуково, люди не могут вылететь более 33 часов.
Из-за атаки дронов по россии в аэропортах москвы массово задерживаются рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в аэропорту "шереметьево" отменили 10 рейсов - на астрахань, Белград, казань, самарк, оренбург, уфу, челябинск, мурманск, пермь и Минск. В то же время на аэродроме "внуково" задержаны 12 рейсов - в частности, на челябинск, Бухару, Дубай, Хургаду и Бодрум. Еще 12 рейсов в Турцию совсем отменены.
В "домодедово" часть людей не может вылететь более 33 часов. Дети спят в аэропортах, а родители жалуются на отсутствие информации, гостиниц и т.д. У многих сдают нервы - они плачут, ругаются с представителями авиакомпаний
Указывается, что сейчас опасность БПЛА сохраняется только в рязанской области рф, однако люди слышат звуки взрывов в липецкой области.
Напомним
Накануне в рф были атакованы предприятия оборонной промышленности, включая разработчика РСЗО "СПЛАВ", КБ приборостроения и аэродромы "Шайковка" и "Кубинка". Также поражен завод оптоволоконных систем в саранске.
В ночь на 7 мая москву массированно атаковали беспилотники: что известно07.05.25, 03:32 • 6010 просмотров