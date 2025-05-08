Через атаку дронів в аеропортах москви затримуються десятки рейсів - ЗМІ
Київ • УНН
В аеропортах москви масово затримуються рейси через атаку дронів. Найбільше скасувань у шереметьєво та внуково, люди не можуть вилетіти понад 33 години.
Через атаку дронів по росії в аеропортах москви масово затримуються рейси. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, інформує УНН.
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Зазначається, що в аеропорту "шереметьєво" скасували 10 рейсів - на астрахань, Белград, казань, самарк, оренбург, уфу, челябінськ, мурманськ, пермь та Мінськ. В одночас на летовищі "внуково" затримано 12 рейсів - зокрема, на челябінськ, Бухару, Дубай, Хургаду та Бодрум. Ще 12 рейсів до Туреччини зовсім скасовані.
У "домодєдові" частина людей не може вилетіти понад 33 години. Діти сплять в аеропортах, а батьки скаржаться на відсутність інформації, готелів тощо. У багатьох здають нерви - вони плачуть, лаються із представниками авіакомпаній
Вказується, що нині небезпека БпЛА зберігається лише у рязанській області рф, проте люди чують звуки вибухів у липецькій області.
Нагадаємо
Напередодні в рф було атаковано підприємства оборонної промисловості, включно з розробником РСЗВ "СПЛАВ", КБ приладобудування та аеродроми "Шайковка" і "Кубінка". Також уражено завод оптоволоконних систем у саранську.
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