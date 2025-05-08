АТЕШ "поклав" онлайн сервіс, що розповсюджує квитки на "культурні заходи" в окупованому Криму
Київ • УНН
Кіберпідрозділ АТЕШ атакував Kassa24.ru, який поширював квитки на "культурні заходи" окупантів у Криму. Організація заявила, що бореться з ідеологічною машиною кремля.
Кібер підрозділ партизанського руху АТЕШ "поклав" сайт Kassa24.ru, онлайн сервіс, що розповсюджує квитки на "культурні заходи" окупантів в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію у Telegram.
Деталі
Через сайт онлайн продажу квитків окуантпи поширювали пропагандистський "культурний" порядок денний кремля.
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