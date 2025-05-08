АТЕШ "поклав" онлайн сервіс, що розповсюджує квитки на "культурні заходи" в окупованому Криму

Кібер підрозділ партизанського руху АТЕШ "поклав" сайт Kassa24.ru, онлайн сервіс, що розповсюджує квитки на "культурні заходи" окупантів в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію у Telegram.

Через сайт онлайн продажу квитків окуантпи поширювали пропагандистський "культурний" порядок денний кремля.

Ми боремося не лише з армією, а й з її ідеологічною машиною. І якщо вони думають, що можуть на окупованих українських територіях влаштовувати паради та спектаклі, то нехай готуються, що вся їхня цифрова вітрина буде зруйнована

В організації наголосили, що в руках путінського режиму навіть День Перемоги став інструментом зомбування.

З пам'яті про справжній подвиг зробили засіб мілітаризації населення та виправдання нової злочинної війни. путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям найвищих цілей