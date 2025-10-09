Парасолі напоготові: Діденко попереджає про дощі та похолодання 10 жовтня
10 жовтня в Україні очікується прохолодна погода з дощем. У Києві прогнозують хмарну та дощову погоду з поривчастим вітром.
Наступної доби, 10-го жовтня, в Україні очікується прохолодна погода із дощем. У Києві зокрема ще й поривчастий вітер, передає синоптикиня Наталія Діденко, повідомляє УНН.
Деталі
В Україні і в пʼятницю знову дощі.Атмосферні фронти, близкість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені
За прогнозом, 10-го жовтня вдень буде +9+14 градусів. У Києві пʼятниця очікується хмарною, дощовою та ще й з поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень у столиці темперетура буде на рівні +11+13 градусів. Тим часом у східних областях буде дуже тепло, +15+19 градусів.
Нагадаємо
УНН передавав, що 9 жовтня в Україні очікуються помірні та значні дощі, крім крайнього заходу. Температура повітря вдень становитиме 11-16°, на південному сході до 21°.