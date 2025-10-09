Зонты наготове: Диденко предупреждает о дождях и похолодании 10 октября
Киев • УНН
10 октября в Украине ожидается прохладная погода с дождем. В Киеве прогнозируют облачную и дождливую погоду с порывистым ветром.
В следующие сутки, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода с дождем. В Киеве, в частности, еще и порывистый ветер, передает синоптик Наталья Диденко, сообщает УНН.
Детали
В Украине и в пятницу снова дожди. Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени
По прогнозу, 10 октября днем будет +9+14 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой да еще и с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в столице температура будет на уровне +11+13 градусов. Тем временем в восточных областях будет очень тепло, +15+19 градусов.
Напомним
УНН передавал, что 9 октября в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, кроме крайнего запада. Температура воздуха днем составит 11-16°, на юго-востоке до 21°.