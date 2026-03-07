Парабіатлоністка Кононова здобула друге "золото" для України на Паралімпіаді-2026

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 5496 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 12496 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 34298 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 49921 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 57310 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43033 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 74975 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29653 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26948 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25365 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.2м/с
53%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу7 березня, 02:29 • 15281 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 16148 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 9370 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 4006 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"07:12 • 5584 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 39117 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 46118 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 74975 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 45657 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 53526 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Дмитро Кулеба
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 3480 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 18574 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 18856 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 36522 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 32667 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Золото

Парабіатлоністка Кононова здобула друге "золото" для України на Паралімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова перемогла у спринті стоячи. Людмила Ляшенко виборола бронзову нагороду в цій же дисципліні.

Парабіатлоністка Кононова здобула друге "золото" для України на Паралімпіаді-2026

Україна виборола друге "золото" на Паралімпійських іграх-2026 - парабіатлоністка Олександра Кононова стала чемпіонкою у спринті у класі стоячи, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті Паралімпіади.

Деталі

Олександра Кононова показала результат 19:28.2 з 96%.

Друге місце у канадійки Наталі Вілкі - 19:33.3 (+4.9З) з 96%. Третя - українка Людмила Ляшенко - 20:02.0 (+32.4) з 96%.

Нагадаємо 

Парабіатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026.

Юлія Шрамко

СуспільствоСпорт
Канада
Україна