Парабіатлоністка Кононова здобула друге "золото" для України на Паралімпіаді-2026

Україна виборола друге "золото" на Паралімпійських іграх-2026 - парабіатлоністка Олександра Кононова стала чемпіонкою у спринті у класі стоячи, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті Паралімпіади.

Деталі

Олександра Кононова показала результат 19:28.2 з 96%.

Друге місце у канадійки Наталі Вілкі - 19:33.3 (+4.9З) з 96%. Третя - українка Людмила Ляшенко - 20:02.0 (+32.4) з 96%.

Нагадаємо

Парабіатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026.