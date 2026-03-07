Парабиатлонистка Кононова завоевала второе "золото" для Украины на Паралимпиаде-2026

Украина завоевала второе "золото" на Паралимпийских играх-2026 - парабиатлонистка Александра Кононова стала чемпионкой в спринте в классе стоя, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте Паралимпиады.

Детали

Александра Кононова показала результат 19:28.2 с 96%.

Второе место у канадки Натали Уилки - 19:33.3 (+4.9З) с 96%. Третья - украинка Людмила Ляшенко - 20:02.0 (+32.4) с 96%.

Напомним

Парабиатлонист Тарас Радь принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2026.