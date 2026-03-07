Парабіатлоніст Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026

Україна взяла перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026 - український парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті Паралімпіади.

Тарас Радь показав результат 19:55.5 з 100%.

Друге і третє місце - у представників Китаю - Лю Ментао з 20:04.8 (+9.3) і 100% та Лю Цзисюй з 20:13.1(+17.6) і 100% відповідно.

Золотом відкрили українці лік нагородам на XIV зимових Паралімпійських іграх! Тарас Радь став чемпіоном у парабіатлонному спринті на 7,5 км у класі сидячи з чистою стрільбою та часом 19:55.5