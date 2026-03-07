$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
10:22 • 866 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 3524 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 31856 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 47578 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 54948 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 42274 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 72597 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29455 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26727 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25197 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Парабіатлоніст Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті на 7,5 км у класі сидячи. Це п'ята паралімпійська нагорода та друге золото у кар'єрі спортсмена.

Парабіатлоніст Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026

Україна взяла перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026 - український парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті Паралімпіади.

Деталі

Тарас Радь показав результат 19:55.5 з 100%.

Друге і третє місце - у представників Китаю - Лю Ментао з 20:04.8 (+9.3) і 100% та Лю Цзисюй з 20:13.1(+17.6) і 100% відповідно.

Золотом відкрили українці лік нагородам на XIV зимових Паралімпійських іграх! Тарас Радь став чемпіоном у парабіатлонному спринті на 7,5 км у класі сидячи з чистою стрільбою та часом 19:55.5

- прокоментували у Мінмолодьспорту.

Доповнення

Це друге в кар'єрі паралімпійське золото 26-річного параатлета після перемоги в Пекіні-2022 у гонці на 12.5 кілометра та загалом п’ята паралімпійська медаль.

Юлія Шрамко

Спорт
Золото
Китай
Україна