Парабіатлоніст Радь приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді-2026
Київ • УНН
Парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті на 7,5 км у класі сидячи. Це п'ята паралімпійська нагорода та друге золото у кар'єрі спортсмена.
Україна взяла перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026 - український парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті Паралімпіади.
Деталі
Тарас Радь показав результат 19:55.5 з 100%.
Друге і третє місце - у представників Китаю - Лю Ментао з 20:04.8 (+9.3) і 100% та Лю Цзисюй з 20:13.1(+17.6) і 100% відповідно.
Золотом відкрили українці лік нагородам на XIV зимових Паралімпійських іграх! Тарас Радь став чемпіоном у парабіатлонному спринті на 7,5 км у класі сидячи з чистою стрільбою та часом 19:55.5
Доповнення
Це друге в кар'єрі паралімпійське золото 26-річного параатлета після перемоги в Пекіні-2022 у гонці на 12.5 кілометра та загалом п’ята паралімпійська медаль.