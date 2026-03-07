Парабиатлонист Радь принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2026

Украина взяла первое "золото" на Паралимпийских играх-2026 - украинский парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте в классе сидя, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте Паралимпиады.

Детали

Тарас Радь показал результат 19:55.5 со 100%.

Второе и третье место - у представителей Китая - Лю Мэнтао с 20:04.8 (+9.3) и 100% и Лю Цзисюй с 20:13.1(+17.6) и 100% соответственно.

Золотом открыли украинцы счет наградам на XIV зимних Паралимпийских играх! Тарас Радь стал чемпионом в парабиатлонном спринте на 7,5 км в классе сидя с чистой стрельбой и временем 19:55.5 - прокомментировали в Минмолодежьспорта.

Дополнение

Это второе в карьере паралимпийское золото 26-летнего параатлета после победы в Пекине-2022 в гонке на 12.5 километра и в целом пятая паралимпийская медаль.