Парабиатлонист Радь принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2026

Эксклюзив
10:22 • 1066 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран – чем это грозит Украине
10:06 • 4006 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 31961 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 47674 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 55058 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 42320 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 72724 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29461 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26738 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25206 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto7 марта, 01:30 • 29829 просмотра
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый домVideo7 марта, 02:11 • 15047 просмотра
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса7 марта, 02:29 • 10899 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке05:01 • 14241 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном05:24 • 5312 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 37336 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 44355 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 72728 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 44248 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 52137 просмотра
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Израиль
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 1502 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 17686 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 18020 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 35757 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 31964 просмотра
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Золото
Нефть марки Brent

Парабиатлонист Радь принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте на 7,5 км в классе сидя. Это пятая паралимпийская награда и второе золото в карьере спортсмена.

Парабиатлонист Радь принес Украине первое "золото" на Паралимпиаде-2026

Украина взяла первое "золото" на Паралимпийских играх-2026 - украинский парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте в классе сидя, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте Паралимпиады.

Детали

Тарас Радь показал результат 19:55.5 со 100%.

Второе и третье место - у представителей Китая - Лю Мэнтао с 20:04.8 (+9.3) и 100% и Лю Цзисюй с 20:13.1(+17.6) и 100% соответственно.

Золотом открыли украинцы счет наградам на XIV зимних Паралимпийских играх! Тарас Радь стал чемпионом в парабиатлонном спринте на 7,5 км в классе сидя с чистой стрельбой и временем 19:55.5

- прокомментировали в Минмолодежьспорта.

Дополнение

Это второе в карьере паралимпийское золото 26-летнего параатлета после победы в Пекине-2022 в гонке на 12.5 километра и в целом пятая паралимпийская медаль.

Юлия Шрамко

Спорт
Золото
Китай
Украина