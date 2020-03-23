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Пандемія коронавірусу: у Мінреінтеграції розповіли про перший тиждень карантину на лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України розповіли про перший тиждень карантинних заходів на лінії розмежування з ОРДЛО через поширення пандемії COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.

Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил № 207 від 15.03.2020 р., з метою захисту життя і здоров’я громадян під час епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на період з 16 березня по 3 квітня 2020 р. було введено обмеження пересувань через КПВВ на Донбасі.

У повідомленні вказано, що: “Мінреінтеграції у постійній взаємодії з Луганською і Донецькою ОДА, Командуванням ОС та Державною прикордонною службою України, громадськими і правозахисними організаціями здійснювало супровід впровадження карантину, оперативно реагуючи на проблеми, що виникали”.

“Дякуючи нашим військовим, прикордонникам, а також громадським організаціям, що опікуються цими питаннями, вдалося налагодити ефективну роботу, адже життєві обставини були різні. Нашим першочерговим завданням було подбати про людей. Рішення приймалися дуже швидко, завдяки цьому ситуація весь час була під контролем” — зазначив Віце-прем’єр-міністр- Міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Відповідно до рекомендацій медиків, найдієвішим засобом убезпечення громадян під час епідемії наразі є зниження кількості пересувань і контактів.

Тому, були запроваджені тимчасові обмеження на перетин лінії дотику і передбачено випадки гуманітарного характеру, які залишили людям можливість перетинати КПВВ в умовах крайньої необхідності за окремим рішенням Командувача ОС.

За ініціативи Мінреінтеграції до переліку гуманітарних обставин, які надають підстави для перетину, було запропоновано включити:

  • необхідність дотримання принципу єдності сім’ї;
  • випадки смерті або важкої хвороби близьких родичів;
  • тяжкі або хронічні хвороби, які потребують невідкладного медичного втручання;
  • різні способи підтвердження фактичного проживання на підконтрольній або тимчасово окупованій території, та інше.

Цей механізм довів свою дієвість. Наприклад, протягом 20-22 березня щоденно перетинало лінію дотику на Донбасі за окремим рішенням Командувача ОС близько 100 осіб.

Одночасно було внесено зміни до нормативних актів, які прибрали для ВПО необхідність пересуватися без крайньої потреби. У першу чергу — для літніх людей, які належать до основної групи ризику захворювання на COVID-19.

Зокрема, на час карантину було скасовано вимогу протягом 60 днів підтверджувати своє фактичне перебування на підконтрольній території. Люди збережуть свій статус ВПО, пенсії і соціальна допомога будуть нараховуватись, від громадян не потрібно жодних додатковий дій.

Додамо, в районі проведення ООС тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

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