Пандемия коронавируса: в Минреинтеграции рассказали о первой неделе карантина на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о первой неделе карантинных мероприятий на линии разграничения с ОРДЛО из-за распространения пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомства.
В соответствии с приказом Командующего объединенных сил № 207 от 15.03.2020 г., в целях защиты жизни и здоровья граждан во время эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-СоV-2, на период с 16 марта по 3 апреля 2020 года было введено ограничение передвижений через КПВВ на Донбассе.
В сообщении указано, что: “Минреинтеграции в постоянном взаимодействии с Луганской и Донецкой ОГА, командованием ОС и Государственной пограничной службой Украины, общественными и правозащитными организациями осуществляло сопровождение внедрения карантина, оперативно реагируя на проблемы, которые возникали”.
“Благодаря нашим военным, пограничникам, а также общественным организациям, которые занимаются этими вопросами, удалось наладить эффективную работу, ведь жизненные обстоятельства были разные. Нашей первоочередной задачей было позаботиться о людях. Решения принимались очень быстро, благодаря этому ситуация все время была под контролем”, — отметил Вице-премьер-министр-Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.
Согласно рекомендациям медиков, самым действенным средством обеспечения безопасности граждан во время эпидемии пока что является снижение количества передвижений и контактов.
Поэтому были введены временные ограничения на пересечение линии соприкосновения и предусмотрены случаи гуманитарного характера, которые оставили людям возможность пересекать КПВВ в условиях крайней необходимости по отдельному решению Командующего ОС.
По инициативе Минреинтеграции в перечень гуманитарных обстоятельств, дающих основания для пересечения, было предложено включить:
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- необходимость соблюдения принципа единства семьи;
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- случаи смерти или тяжелой болезни близких родственников;
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- тяжелые или хронические болезни, которые требуют неотложного медицинского вмешательства
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- различные способы подтверждения фактического проживания на подконтрольной или временно оккупированной территории, и другое.
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Этот механизм доказал свою действенность. Например, в течение 20-22 марта ежедневно пересекало линию соприкосновения в Донбассе по отдельному решению Командующего ОС около 100 человек.
Одновременно были внесены изменения в нормативные акты, которые убрали для ВПО необходимость передвигаться без крайней необходимости. В первую очередь — для пожилых людей, принадлежащих к основной группе риска заболевания COVID-19.
В частности, на время карантина было отменено требование в течение 60 дней подтверждать свое фактическое нахождение на подконтрольной территории. Люди сохранят свой статус ВПО, пенсии и социальная помощь будут начисляться, от граждан не требуется никаких дополнительный действий.
Добавим, в районе проведения ООС временно прекращается пропуск через линию разграничения.