Пандемія коронавірусу: в районі проведення ООС тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування, пише УНН з посиланням на повідомлення прес-центру ООС.
“З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів”, — вказано у повідомленні.
Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.
У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.