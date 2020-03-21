Пандемия коронавируса: в районе проведения ООС временно прекращается пропуск через линию разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
“С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств”, — указано в сообщении.
Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.