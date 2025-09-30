Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди

Легендарна білявка Памела Андерсон, відома роллю у "Рятувальниках Малібу", показалась у Парижі з коротким рудим волоссям. Новий стиль створений французьким перукарем Джоном Нолле для ролі у фільмі "Кохання - це не відповідь". Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Памела Андерсон здивувала публіку новим сміливим образом під час прогулянки парком у Парижі у вівторок, на Тижні моди. 58-річна акторка, раніше відома своїм світлим волоссям, з’явилася з нерівним рудим бобом і кудлатим чубчиком. Вона намагалася залишатися, тому доповнила образ сонцезахисними окулярами та високим гольфом.

Як повідомляє Daily Mail, нова зачіска Андерсон пов’язана з її майбутньою роллю у французькому фільмі "Кохання - це не відповідь", де вона зніматиметься разом зі Стівом Куганом. Натхненням для нового стилю стали скандинавські акторки Бібі Андерссон, Лів Ульманн та Гуннель Ліндблом, а створив образ відомий французький перукар Джон Нолле, який став новим другом акторки.

Інсайдер повідомив, що "частково її мотивацією" зменшити свій гламур було те, що вона хотіла "позбутися свого іміджу "Колючого дроту" та уособлення "Рятувальників Малібу" - і щоб її сприймали "як серйозну акторку".

Доповнення

Раніше цього року джерело повідомило Daily Mail, що Памела рада, що їй "аплодують за стриману зовнішність і визнають її справжній талант".

Памела Андерсон по-справжньому усвідомила свій акторський талант під час виконання ролі Роксі Харт на Бродвеї, що стало переломним моментом у її кар’єрі. Вона змінила ставлення до макіяжу, обравши більш природний підхід до зовнішності.

Памела Андерсон з'явилася на показі Chanel без макіяжу: що одягнула зірка