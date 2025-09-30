Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди

48.440.03
17:35 • 7162 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 13391 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 30048 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 29545 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 40267 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 65675 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32917 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27173 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23921 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21655 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 24159 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 24485 перегляди
2 мільярди збитків: завершено розслідування щодо недбалості ексчиновника Міноборони30 вересня, 11:25 • 6894 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 19761 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 11041 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 13:32 • 30045 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 19815 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 65672 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 14:44 • 78352 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 14:40 • 169940 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди18:48 • 1646 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 11088 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 24202 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 36784 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 30519 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Памела Андерсон з'явилася в Парижі з коротким рудим волоссям, створеним французьким перукарем Джоном Нолле. Новий образ пов'язаний з її роллю у фільмі "Кохання - це не відповідь", де вона прагне бути сприйнятою як серйозна акторка.

Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди

Легендарна білявка Памела Андерсон, відома роллю у "Рятувальниках Малібу", показалась у Парижі з коротким рудим волоссям. Новий стиль створений французьким перукарем Джоном Нолле для ролі у фільмі "Кохання - це не відповідь". Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Памела Андерсон здивувала публіку новим сміливим образом під час прогулянки парком у Парижі у вівторок, на Тижні моди. 58-річна акторка, раніше відома своїм світлим волоссям, з’явилася з нерівним рудим бобом і кудлатим чубчиком. Вона намагалася залишатися, тому доповнила образ сонцезахисними окулярами та високим гольфом.

Як повідомляє Daily Mail, нова зачіска Андерсон пов’язана з її майбутньою роллю у французькому фільмі "Кохання - це не відповідь", де вона зніматиметься разом зі Стівом Куганом. Натхненням для нового стилю стали скандинавські акторки Бібі Андерссон, Лів Ульманн та Гуннель Ліндблом, а створив образ відомий французький перукар Джон Нолле, який став новим другом акторки.

Інсайдер повідомив, що "частково її мотивацією" зменшити свій гламур було те, що вона хотіла "позбутися свого іміджу "Колючого дроту" та уособлення "Рятувальників Малібу" - і щоб її сприймали "як серйозну акторку".

Доповнення

Раніше цього року джерело повідомило Daily Mail, що Памела рада, що їй "аплодують за стриману зовнішність і визнають її справжній талант".

Памела Андерсон по-справжньому усвідомила свій акторський талант під час виконання ролі Роксі Харт на Бродвеї, що стало переломним моментом у її кар’єрі. Вона змінила ставлення до макіяжу, обравши більш природний підхід до зовнішності.

Памела Андерсон з'явилася на показі Chanel без макіяжу: що одягнула зірка28.01.25, 15:12 • 128512 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Париж