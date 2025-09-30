Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды

Легендарная блондинка Памела Андерсон, известная ролью в "Спасателях Малибу", появилась в Париже с короткими рыжими волосами. Новый стиль создан французским парикмахером Джоном Нолле для роли в фильме "Любовь - это не ответ". Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Памела Андерсон удивила публику новым смелым образом во время прогулки по парку в Париже во вторник, на Неделе моды. 58-летняя актриса, ранее известная своими светлыми волосами, появилась с неровным рыжим бобом и лохматой челкой. Она старалась оставаться незамеченной, поэтому дополнила образ солнцезащитными очками и высоким гольфом.

Как сообщает Daily Mail, новая прическа Андерсон связана с ее будущей ролью во французском фильме "Любовь - это не ответ", где она будет сниматься вместе со Стивом Куганом. Вдохновением для нового стиля стали скандинавские актрисы Биби Андерссон, Лив Ульманн и Гуннель Линдблом, а создал образ известный французский парикмахер Джон Нолле, который стал новым другом актрисы.

Инсайдер сообщил, что "частично ее мотивацией" уменьшить свой гламур было то, что она хотела "избавиться от своего имиджа "Колючей проволоки" и олицетворения "Спасателей Малибу" - и чтобы ее воспринимали "как серьезную актрису".

Дополнение

Ранее в этом году источник сообщил Daily Mail, что Памела рада, что ей "аплодируют за сдержанную внешность и признают ее настоящий талант".

Памела Андерсон по-настоящему осознала свой актерский талант во время исполнения роли Рокси Харт на Бродвее, что стало переломным моментом в ее карьере. Она изменила отношение к макияжу, выбрав более естественный подход к внешности.

