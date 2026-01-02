Паліса вже опрацьовує: Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України

$42.170.18
ukenru
11:39 • 1772 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 7288 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 11860 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 49422 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 75952 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58662 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54109 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 179371 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 175018 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57236 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Графіки відключень електроенергії
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 11657 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 13866 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 11241 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 16030 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 10870 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 11050 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 36596 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 54208 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 179355 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101456 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 32609 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41372 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 41716 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101458 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40178 перегляди
Паліса вже опрацьовує: Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Павла Паліси щодо підготовки до зустрічей із радниками з безпеки та роботи Коаліції охочих. Також обговорювалася модернізація військової освіти з урахуванням досвіду повномасштабної війни.

Паліса вже опрацьовує: Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Обговорили підготовку зустрічі Коаліції охочих, питання необхідних змін у Силах оборони України, зокрема модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Доповідь Павла Паліси. Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки. Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють 

- написав Зеленський.

Він також зазначив, що готується і модернізація військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні.

Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами 

- додав Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна