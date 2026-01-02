Паліса вже опрацьовує: Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Обговорили підготовку зустрічі Коаліції охочих, питання необхідних змін у Силах оборони України, зокрема модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Доповідь Павла Паліси. Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки. Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють - написав Зеленський.

Він також зазначив, що готується і модернізація військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні.

Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами - додав Президент.

