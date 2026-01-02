Палиса уже работает: Зеленский анонсировал необходимые изменения в Силах обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. Обсудили подготовку встречи Коалиции желающих, вопросы необходимых изменений в Силах обороны Украины, в частности модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Доклад Павла Палисы. Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент ключевой для реального обеспечения безопасности. Также Павел прорабатывает вопросы необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают - написал Зеленский.

Он также отметил, что готовится и модернизация военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне.

Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами - добавил Президент.

