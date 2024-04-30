"Отріцатєльноє всплитіє": волонтерський та антиросійський проєкт

Нещодавно в Києві пройшов Event Maker - перша професійна подія з початку війни в Україні, присвячена івент-бізнесу і перша з того часу офлайн зустріч великих гравців ринку, передає УНН.

Обговорювали теми, що хвилюють всіх учасників індустрії. Такі, як перезавантаження галузі, пошук подолання нових викликів, особливості організації подій під час війни та ін. Спікери ділилися досвідом пошуку нових бізнес-моделей та стратегій розвитку івент бізнесу, підходами до керування та страхування ризиків, боротьби з форс-мажорами, що стали буденністю, маркетингу івентів воєнного часу, пошуку бюджетування.

Цікавим та надихаючим став кейс Олексія Кулікова, одного з найвизначніших продюсерів корпоративних заходів України, засновника івент агенції повного циклу Ant Hill, що здійснив зі своєю командою шоу "Отріцатєльноє всплитіє" на ВДНГ 2023 році.

"14 квітня відзначається річниця із дня потоплення крейсера "москва". Чому ця подія важлива? Чому команда Ant Hill витратила кошти, та головне - час на створення цього проєкту? Адже можна було б організувати збір чи провести серію аукціонів і таким чином зробити свій вклад в перемогу", - розмірковує Куліков.

Олексій розповів, що проєкт "Отріцатєльноє всплитіє" з самого початку був особливим. Наприклад, тут не було замовника, як зазвичай в проєктах агенції, - ідея належала командам Ant Hill та BrainTank. Задум виник з новини, що крейсер "москва", який затонув поблизу Одеси, внесли до реєстру об'єктів культурної цінності України. Він став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини.

"Для мене це велика історія, що має в собі багато шарів і сенсів, - пояснив Олексій. Він розповів: по-перше, це - дуже велика перемога. Це найбільший корабель, потоплений за 80 років у всьому світі. По-друге, це велика метафора.

"Рускій корабль, іді на***!" - що означає ця фраза? Це фраза людини, яка не злякалась 200-метрової махіни і дала їй відсіч. Ця фраза стала міжнародною. Тепер її можна почути на страйках, мітингах, протестах.

Команді захотілося переосмислити цей феномен, показати цю історію з іншого ракурсу. Так з’явився проєкт "Отріцатєльноє всплитіє".

Проєкт створювали у партнерстві із Національним військово-морським музеєм України у фонди якого об’єкт і зареєстрували, отримали там експертизу. Для повного занурення вирішили взяти екран на 270 градусів, залучити кругову проєкцію, спецефекти, підібрали темпоритм. Було складно, тому що всі 22 хвилини шоу присвячені одній події, і треба було знайти спосіб утримувати увагу глядача.

Коли я роздумую, чому саме цей проєкт отримав таку велику популярність серед українців, то пояснюю собі це тим, що по суті ми створили маленьке патріотичне кіно. За 300 років російської навали й російської пропаганди наш народ старанно "навантажували" історіями про поразки українців. У нас просто не було патріотичних фільмів, де ми перемагали. І це зовсім не означає, що таких історій немає, але вони, на жаль, не є брендом, і вони не залишились в голові пересічного жителя України. Але ж саме відчуття перемоги - це головне. Коли ти знаєш, як це - перемагати, коли ти маєш це відчуття, то набагато легше втілювати власні мрії. Ось чому культура важлива. Тому що вона дає нам відповіді, чому можна робити так, а не інакше, дає нам розуміння добра і зла, дає нам впевненість, що ми зможемо перемогти.

А історія крейсера "Москва" - не тільки про те, як ми дивом, двома ракетами, що за технічними характеристиками, здавалося б, не могли цього зробити, потопили величезний корабель, але й про те, що ми перемогли морально.

Проєкт "Отріцатєльноє всплитіє" має за мету не просто вшанування історичної події, а формування чіткої національної ідентичності та протидію російському впливу. Хтось може заявити, що такий підхід не ефективний або навіть не доцільний, але результати у вигляді цифр свідчать про протилежне.

Ці цифри вражають: проєкт отримав понад 24 000 0000 медійних контактів, всі топові ТВ канали України і багатьох інших країн розповіли про "Отріцатєльноє всплитіє".

Сутність цього проєкту полягає в його здатності викликати емоційну реакцію, надихати та змінювати свідомість. Українська культура потребує нового наративу, який підтримуватиме віру в себе та свої можливості. "Отріцатєльноє всплитіє" виступив кроком у цьому напрямку, надаючи публіці не лише інформацію, а й нові емоційні та культурні досвіди.

Таким чином, історія про потоплення крейсера "Москва" виявилася не звичайною морською битвою, а перетворилася на символ стійкості, волі та перемоги. Саме тому фраза "Руський воєнний корабель пішов…", має такий потужний вплив на культурний код України. Проєкт відтворює ці емоції через передові технології та творчі підходи, що дозволяє глядачам зануритися в атмосферу перемоги та національної гордості.

А ще - ця історія про нівелювання пропаганди ворога, через простий, але надзвичайно дієвий метод - розставлення крапок над "Ї". Вся міць військової і пропагандистської машини ворога була уособлена в цьому крейсері. Але, непотоплюваний вбивця авіаносців загинув від двох ракет - "Москва" була спалена і потонула. Таким чином, "Отріцатєльноє всплитіє" стає не лише історичним фільмом, але й актом опору пропаганді та символом національної єдності.

Проєкт "Отріцатєльноє всплитіє" виявився не простою історичною реконструкцією, а маніфестом сучасної української культури. Його успіх підтверджує, що українське суспільство спроможне перетворювати свою історію на джерело натхнення та самовираження. Я вважаю це не просто проєктом, а нашим внеском у боротьбу за нашу свободу.

Ми не збираємося зупинятися на досягнутому. У нас є плани на майбутнє, і ми впевнені, що створимо ще багато цікавих та важливих проєктів, які допоможуть нам здобути перемогу України.

Трохи цифр: - 180 днів повної залученості на виробництво фільму або 12 960 людиногодин

8000 відвідувачів

800 кв. метрів забудови

270 градусів занурення

24 метрів екрана

понад 24 000 0000 медійних контактів (всі топові ТВ канали України)

14 викрадень борда з чорноморською акулою

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