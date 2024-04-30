"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  100828 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  100801 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  112964 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  144513 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148209 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204306 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168775 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187179 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161227 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143045 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

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Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

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Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

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Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

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У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

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29 апреля 2024, 11:08  •  184162 просмотра

"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Проект "Отрицательное всплытие" воспроизводит затопление российского крейсера "Москва" с помощью иммерсивных технологий, вызывая эмоции победы и национальной гордости для противодействия российской пропаганде и формирования нового украинского культурного нарратива.

Новости Бизнеса •   •  3592 просмотра
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил и поименно отметил конкретных украинских пограничников за их храбрость и эффективность в защите границ Украины, объявил о расширении Государственной пограничной службы благодаря их профессионализму и наградил пограничников государственными наградами.

Война •   •  10299 просмотра
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.

Война •   •  10240 просмотра
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.

Война •   •  11764 просмотра
армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание россией российского гражданства жителям оккупированного Крыма является дискриминацией по этническому признаку и нарушением прав человека, включая произвольные задержания украинцев, незаконное перемещение их в россию для отбывания наказания и принудительное навязывание российского гражданства.

Война •   •  12645 просмотра
Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

73 фермерских хозяйства Херсонской области получили 300 тонн семян яровой пшеницы и 145 фермеров получили семена подсолнечника от международных партнеров, таких как ФАО, при поддержке правительств Японии и Норвегии.

Война •   •  12843 просмотра
Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

россия планирует начать наступление на востоке Украины и других территориях до 9 мая, но Силы обороны Украины готовы остановить все атаки врага.

Война •   •  14611 просмотра
У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствует решение Совета Европы о подготовке создания Специального трибунала по преступлениям рф против Украины, поскольку это приближает к неотвратимости наказания за агрессию против Украины.

политика •   •  14249 просмотра
Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

Более 100 гектаров леса горят в Бурятии, а из-за ураганного ветра пожары достигли столицы и перекинулись на здания в пригороде, угрожая жилым районам, несмотря на заявления властей о том, что нежилые здания не пострадали.

Криминал и ЧП •   •  13327 просмотра
В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении

Военная ситуация на Купянском направлении остается неизменной, новая линия фронта пока не открыта, поскольку противник накапливает войска для возможных штурмовых действий, которые украинские войска отбивают, по словам главы Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  13123 просмотра
"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении