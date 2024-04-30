"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Недавно в Киеве прошел Event Maker - первое профессиональное событие с начала войны в Украине, посвященное ивент-бизнесу и первая с того времени офлайн встреча крупных игроков рынка, передает УНН.

Обсуждали темы, волнующие всех участников индустрии. Такие, как перезагрузка отрасли, поиск преодоления новых вызовов, особенности организации событий во время войны и др. Спикеры делились опытом поиска новых бизнес-моделей и стратегий развития ивент бизнеса, подходами к управлению и страхованию рисков, борьбы с форс-мажорами, которые стали обыденностью, маркетинга ивентов военного времени, поиска бюджетирования.

Интересным и вдохновляющим стал кейс Алексея Куликова, одного из самых выдающихся продюсеров корпоративных мероприятий Украины, основателя ивент агентства полного цикла Ant Hill, который осуществил со своей командой шоу "Отрицательное всплытие" на ВДНХ в 2023 году.

"14 апреля отмечается годовщина со дня потопления крейсера "москва". Почему это событие важно? Почему команда Ant Hill потратила средства, и главное - время на создание этого проекта? Ведь можно было бы организовать сбор или провести серию аукционов и таким образом сделать свой вклад в победу", - рассуждает Куликов.

Алексей рассказал, что проект "Отрицательное всплытие" изначально был особенным. Например, здесь не было заказчика, как обычно в проектах агентства, - идея принадлежала командам Ant Hill и BrainTank. Замысел возник из новости, что крейсер "москва", который затонул вблизи Одессы, внесли в реестр объектов культурной ценности Украины. Он стал номером 2064 в реестре подводного культурного наследия.

"Для меня это большая история, которая имеет в себе много слоев и смыслов, - пояснил Алексей. Он рассказал: во-первых, это - очень большая победа. Это самый большой корабль, потопленный за 80 лет во всем мире. Во-вторых, это большая метафора.

"Русский корабль, иди на***!" - что означает эта фраза? Это фраза человека, который не испугался 200-метровой махины и дал ей отпор. Эта фраза стала международной. Теперь ее можно услышать на забастовках, митингах, протестах.

Команде захотелось переосмыслить этот феномен, показать эту историю с другого ракурса. Так появился проект "Отрицательное всплытие".

Проект создавали в партнерстве с Национальным военно-морским музеем Украины в фонды которого объект и зарегистрировали, получили там экспертизу. Для полного погружения решили взять экран на 270 градусов, привлечь круговую проекцию, спецэффекты, подобрали темпоритм. Было сложно, потому что все 22 минуты шоу посвящены одному событию, и надо было найти способ удерживать внимание зрителя.

Когда я размышляю, почему именно этот проект получил такую большую популярность среди украинцев, то объясняю себе это тем, что по сути мы создали маленькое патриотическое кино. За 300 лет российского нашествия и российской пропаганды наш народ старательно "нагружали" историями о поражениях украинцев. У нас просто не было патриотических фильмов, где мы побеждали. И это вовсе не означает, что таких историй нет, но они, к сожалению, не являются брендом, и они не остались в голове рядового жителя Украины. А ведь именно ощущение победы - это главное. Когда ты знаешь, как это - побеждать, когда ты имеешь это ощущение, то гораздо легче воплощать собственные мечты. Вот почему культура важна. Потому что она дает нам ответы, почему можно делать так, а не иначе, дает нам понимание добра и зла, дает нам уверенность, что мы сможем победить.

А история крейсера "Москва" - не только о том, как мы чудом, двумя ракетами, которые по техническим характеристикам, казалось бы, не могли этого сделать, потопили огромный корабль, но и о том, что мы победили морально.

Проект "Отрицательное всплытие" имеет целью не просто чествование исторического события, а формирование четкой национальной идентичности и противодействие российскому влиянию. Кто-то может заявить, что такой подход не эффективен или даже не целесообразен, но результаты в виде цифр свидетельствуют об обратном.

Эти цифры впечатляют: проект получил более 24 000 0000 медийных контактов, все топовые ТВ каналы Украины и многих других стран рассказали об "Отрицательном всплытии".

Сущность этого проекта заключается в его способности вызывать эмоциональную реакцию, вдохновлять и менять сознание. Украинская культура нуждается в новом нарративе, который будет поддерживать веру в себя и свои возможности. "Отрицательное всплытие" выступил шагом в этом направлении, предоставляя публике не только информацию, но и новые эмоциональные и культурные опыты.

Таким образом, история о потоплении крейсера "Москва" оказалась не обычной морской битвой, а превратилась в символ стойкости, воли и победы. Именно поэтому фраза "Русский военный корабль ушел...", имеет такое мощное влияние на культурный код Украины. Проект воспроизводит эти эмоции через передовые технологии и творческие подходы, что позволяет зрителям окунуться в атмосферу победы и национальной гордости.

А еще - эта история о нивелировании пропаганды врага, через простой, но чрезвычайно действенный метод - расставление точек над "Ї". Вся мощь военной и пропагандистской машины врага была олицетворена в этом крейсере. Но, непотопляемый убийца авианосцев погиб от двух ракет - "Москва" была сожжена и утонула. Таким образом, "Отрицательное всплытие" становится не только историческим фильмом, но и актом сопротивления пропаганде и символом национального единства.

Проект "Отрицательное всплытие" оказался не простой исторической реконструкцией, а манифестом современной украинской культуры. Его успех подтверждает, что украинское общество способно превращать свою историю в источник вдохновения и самовыражения. Я считаю это не просто проектом, а нашим вкладом в борьбу за нашу свободу.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас есть планы на будущее, и мы уверены, что создадим еще много интересных и важных проектов, которые помогут нам одержать победу Украины.

Немного цифр:

180 дней полной вовлеченности на производство фильма или 12 960 человекочасов

8000 посетителей

800 кв. метров застройки

270 градусов погружения

24 метра экрана

более 24 000 0000 медийных контактов (все топовые ТВ каналы Украины)

14 похищений борда с черноморской акулой

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