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Отримати паспорт Німеччини буде простіше: Кабмін країни опублікував проект закону про нові правила набуття громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня УНН. Кабінет міністрів Німеччини опублікував проект закону про нові правила громадянства країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Німеччини опублікувало проект закону, спрямований на те, щоб людям було легше подавати документи на отримання громадянства, оскільки Берлін прагне стимулювати міграцію та відкрити ринок праці.

Проект пропонує варіант множинного громадянства та скорочує необхідні роки проживання перед натуралізацією до п’яти або трьох років з попередніх восьми.

Вимоги щодо знання німецької мови для отримання громадянства також будуть полегшені для представників так званого покоління "гастарбайтерів", багато з яких турки, які приїхали до Німеччини в 1950-х і 60-х роках як трудові мігранти.

"Ми хочемо, щоб люди, які стали частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично сформувати нашу країну", – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер.

Вона додала, що приклади таких країн, як Канада, показують, що ця перспектива була вирішальною для залучення кваліфікованих працівників, яких потребує Німеччина.

Минулого року уряд Німеччини погодив плани щодо реформування імміграційного законодавства, оскільки Берлін прагне відкрити ринок праці для вкрай необхідних працівників з-за меж Європейського Союзу, щоб заповнити сотні тисяч вакансій у секторах від гастрономії та догляду за дітьми до ІТ та відновлюваних джерел енергії.

На кінець 2021 року в Німеччині проживало близько 72,4 мільйона осіб з німецьким громадянством і близько 10,7 мільйона з іноземним громадянством, з яких близько 5,7 мільйона мешкали в Німеччині щонайменше 10 років.

Законопроект був оскаржений в урядовій коаліції та консервативною опозиційною партією, заявивши, що законодавство може заохочувати нелегальну міграцію, усуваючи стимули для мігрантів до повної інтеграції.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо необхідності скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння українською мовою, щоб отримати громадянство України.

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