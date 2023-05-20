Получить паспорт Германии будет проще: Кабмин страны опубликовал проект закона о новых правилах приобретения гражданства

Детали

Министерство внутренних дел Германии опубликовало проект закона, направленный на то, чтобы людям было легче подавать документы на получение гражданства, поскольку Берлин стремится стимулировать миграцию и открыть рынок труда.

Проект предлагает вариант множественного гражданства и сокращает необходимые годы проживания перед натурализацией до пяти или трех лет из предыдущих восьми.

Требования по знанию немецкого языка для получения гражданства также будут облегчены для представителей так называемого поколения "гастарбайтеров", многие из которых турки, приехавшие в Германию в 1950-х и 60-х годах как трудовые мигранты.

"Мы хотим, чтобы люди, которые стали частью нашего общества, могли помочь демократически сформировать нашу страну", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер.

Она добавила, что примеры таких стран, как Канада, показывают, что эта перспектива была решающей для привлечения квалифицированных работников, в которых нуждается Германия.

В прошлом году правительство Германии согласовало планы по реформированию иммиграционного законодательства, поскольку Берлин стремится открыть рынок труда для крайне необходимых работников из-за пределов Европейского Союза, чтобы заполнить сотни тысяч вакансий в секторах от гастрономии и ухода за детьми до ІТ и возобновляемых источников энергии.

На конец 2021 года в Германии проживало около 72,4 миллиона человек с немецким гражданством и около 10,7 миллиона с иностранным гражданством, из которых около 5,7 миллиона жили в Германии не менее 10 лет.

Законопроект был оспорен в правительственной коалиции и консервативной оппозиционной партией, заявив, что законодательство может поощрять нелегальную миграцию, устраняя стимулы для мигрантов к полной интеграции.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект о необходимости сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровню владения украинским языком, чтобы получить гражданство Украины.