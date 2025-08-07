Освіта без кордонів: усе більше мігрантів з країн поза ЄС отримують дипломи у Європі

За даними Eurostat, у 2024 році 36,7% мігрантів віком 25–34 років з-за меж ЄС мали вищу освіту, що на 12,5 відсоткових пунктів більше, ніж у 2014 році. Цей показник свідчить про зростання освітнього рівня серед мігрантів та їхню інтеграцію в європейське суспільство.