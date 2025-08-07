Освіта без кордонів: усе більше мігрантів з країн поза ЄС отримують дипломи у Європі
Київ • УНН
За даними Eurostat, у 2024 році 36,7% мігрантів віком 25–34 років з-за меж ЄС мали вищу освіту, що на 12,5 відсоткових пунктів більше, ніж у 2014 році. Цей показник свідчить про зростання освітнього рівня серед мігрантів та їхню інтеграцію в європейське суспільство.
Впродовж останнього десятиліття у країнах Європейського Союзу суттєво зросла частка молоді з вищою освітою серед мігрантів, які прибули з-за меж ЄС. Про це повідомляє Eurostat, пише УНН.
Деталі
За даними Eurostat, у 2024 році ця частка досягла 36,7% у віковій групі 25–34 років, що на 12,5 відсоткових пунктів більше, ніж у 2014-му.
Цей показник демонструє помітне зростання освітнього рівня серед мігрантів, які дедалі активніше інтегруються в європейське суспільство й конкурують на рівних з громадянами ЄС.
Громадяни країн поза ЄС (25–34 роки): 36,7% з вищою освітою у 2024 році (проти 24,2% у 2014-му).
Громадяни інших країн ЄС: 41,1% мають вищу освіту (зростання на 7,4 п.п. за 10 років).
Громадяни країни, яка подає звіт: 45,1% з вищою освітою (проти 36,8% у 2014-му).
Незважаючи на відмінності між групами за країнами походження, у всіх категоріях спостерігається поступове підвищення рівня освіти. Це свідчить про позитивну динаміку в доступі до освіти, а також про зміну соціального портрета молодого покоління у Європі.
Дослідження також вказує на нерівномірність у доступі до вищої освіти всередині окремих груп, однак загальна тенденція демонструє сталий рух до зростання освіченості мігрантів у ЄС.
