Образование без границ: все больше мигрантов из стран вне ЕС получают дипломы в Европе

По данным Eurostat, в 2024 году 36,7% мигрантов в возрасте 25–34 лет из-за пределов ЕС имели высшее образование, что на 12,5 процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Этот показатель свидетельствует о росте образовательного уровня среди мигрантов и их интеграции в европейское общество.