Образование без границ: все больше мигрантов из стран вне ЕС получают дипломы в Европе
Киев • УНН
По данным Eurostat, в 2024 году 36,7% мигрантов в возрасте 25–34 лет из-за пределов ЕС имели высшее образование, что на 12,5 процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Этот показатель свидетельствует о росте образовательного уровня среди мигрантов и их интеграции в европейское общество.
В течение последнего десятилетия в странах Европейского Союза существенно возросла доля молодежи с высшим образованием среди мигрантов, прибывших из-за пределов ЕС. Об этом сообщает Eurostat, пишет УНН.
Детали
По данным Eurostat, в 2024 году эта доля достигла 36,7% в возрастной группе 25–34 лет, что на 12,5 процентных пунктов больше, чем в 2014-м.
Этот показатель демонстрирует заметный рост образовательного уровня среди мигрантов, которые все активнее интегрируются в европейское общество и конкурируют на равных с гражданами ЕС.
Граждане стран вне ЕС (25–34 года): 36,7% с высшим образованием в 2024 году (против 24,2% в 2014-м).
Граждане других стран ЕС: 41,1% имеют высшее образование (рост на 7,4 п.п. за 10 лет).
Граждане страны, подающей отчет: 45,1% с высшим образованием (против 36,8% в 2014-м).
Несмотря на различия между группами по странам происхождения, во всех категориях наблюдается постепенное повышение уровня образования. Это свидетельствует о положительной динамике в доступе к образованию, а также об изменении социального портрета молодого поколения в Европе.
Исследование также указывает на неравномерность в доступе к высшему образованию внутри отдельных групп, однако общая тенденция демонстрирует устойчивое движение к росту образованности мигрантов в ЕС.
Напомним
В этом году в украинские университеты поступило почти пять тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий, сообщил народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.