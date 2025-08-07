$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 18582 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20964 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51691 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68218 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59050 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39884 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43089 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55477 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55554 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12886 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43468 просмотра
Образование без границ: все больше мигрантов из стран вне ЕС получают дипломы в Европе

Киев • УНН

 • 942 просмотра

По данным Eurostat, в 2024 году 36,7% мигрантов в возрасте 25–34 лет из-за пределов ЕС имели высшее образование, что на 12,5 процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Этот показатель свидетельствует о росте образовательного уровня среди мигрантов и их интеграции в европейское общество.

Образование без границ: все больше мигрантов из стран вне ЕС получают дипломы в Европе

В течение последнего десятилетия в странах Европейского Союза существенно возросла доля молодежи с высшим образованием среди мигрантов, прибывших из-за пределов ЕС. Об этом сообщает Eurostat, пишет УНН.

Детали

По данным Eurostat, в 2024 году эта доля достигла 36,7% в возрастной группе 25–34 лет, что на 12,5 процентных пунктов больше, чем в 2014-м.

Этот показатель демонстрирует заметный рост образовательного уровня среди мигрантов, которые все активнее интегрируются в европейское общество и конкурируют на равных с гражданами ЕС.

Граждане стран вне ЕС (25–34 года): 36,7% с высшим образованием в 2024 году (против 24,2% в 2014-м).

Граждане других стран ЕС: 41,1% имеют высшее образование (рост на 7,4 п.п. за 10 лет).

Граждане страны, подающей отчет: 45,1% с высшим образованием (против 36,8% в 2014-м).

Несмотря на различия между группами по странам происхождения, во всех категориях наблюдается постепенное повышение уровня образования. Это свидетельствует о положительной динамике в доступе к образованию, а также об изменении социального портрета молодого поколения в Европе.

Исследование также указывает на неравномерность в доступе к высшему образованию внутри отдельных групп, однако общая тенденция демонстрирует устойчивое движение к росту образованности мигрантов в ЕС.

Напомним

В этом году в украинские университеты поступило почти пять тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий, сообщил народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Лилия Подоляк

