Останній шанс для вступу: абітурієнтів попередили про дедлайн зарахування на бакалаврат
Київ • УНН
9 серпня о 18:00 завершується виконання вимог для зарахування майбутніх бакалаврів та магістрів медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань. Зарахування триває до 11 серпня включно, коли статус заяви має змінитися на «Включено до наказу».
9 серпня о 18:00 - дедлайн для виконання вимог для зарахування майбутніх бакалаврів та магістрів медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань, попередили у державному підприємстві "Інфоресурс" у суботу, пише УНН.
Нагадуємо, що о 18:00 9 серпня завершується виконання вимог до зарахування для майбутніх бакалаврів (магістрів медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань)
Як вказано, ідеться про ті рекомендації, що були надані на першому етапі - за алгоритмом адресного розміщення (як бюджет, так і контракт).
Для зарахування потрібно до 18:00 9 серпня:
- підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти;
- виконати вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому ЗВО;
- укласти
договір на навчання між закладом освіти та вступником (за участі
батьків чи законних представників — для неповнолітніх вступників).
Зарахування триватиме до 11 серпня. У разі успішного виконання всіх дій статус відповідної заяви зміниться з "Рекомендовано" на "Включено до наказу".
"Зарахування триває до 11 серпня включно - саме до цього часу статус заяви має змінитися на "Включено до наказу", - ідеться у повідомленні.
Після цього (якщо не буде підтвердження) усі інші заяви з пріоритетністю отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання)".
Якщо ви хочете брати участь у конкурсі на контракт на другому етапі за такою заявою, у меню "Активні дії" встановіть позначку: "Підтверджую бажання бути зарахованим за цією заявою на контракт, навіть у разі зарахування за будь-якою іншою заявою з пріоритетністю".
Активувати деактивовані заяви також можуть приймальні комісії за зверненням вступника.
Доповнення
За наведеними даними, цього року було подано більш як 1,1 млн заяв, зокрема, 822 803 на основі повної загальної середньої освіти для вступу до ЗВО. Максимально можна подати 15 заяв, зокрема 5 на бюджет.
Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування 06.08.25, 18:31 • 2140 переглядiв
Як повідомили у ЄДЕБО, понад 176 тис. вступників на бакалавра отримали рекомендації до зарахування:
- 65 493 - на бюджет;
- 110 883 - на контракт.
У вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї із заяв статус змінився на "Рекомендовано" (бюджет або контракт). Рекомендація надається лише на одне місце, за однією заявою.