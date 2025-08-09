Последний шанс для поступления: абитуриентов предупредили о дедлайне зачисления на бакалавриат

$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 127835 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 80094 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 210624 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 202839 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 93942 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 140717 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 76544 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55007 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38783 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион
9 августа, 01:33
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти
9 августа, 02:00
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию
9 августа, 03:19
Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО
07:36
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW
09:59
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 13:00
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 202888 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 149593 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Херсон
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Последний шанс для поступления: абитуриентов предупредили о дедлайне зачисления на бакалавриат

Киев • УНН

 • 400 просмотра

9 августа в 18:00 завершается выполнение требований для зачисления будущих бакалавров и магистров медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений. Зачисление продолжается до 11 августа включительно, когда статус заявления должен измениться на «Включено в приказ».

Последний шанс для поступления: абитуриентов предупредили о дедлайне зачисления на бакалавриат

9 августа в 18:00 - дедлайн для выполнения требований для зачисления будущих бакалавров и магистров медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений, предупредили в государственном предприятии "Инфоресурс" в субботу, пишет УНН.

Напоминаем, что в 18:00 9 августа завершается выполнение требований к зачислению для будущих бакалавров (магистров медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений)

- сообщили в ГП.

Как указано, речь идет о тех рекомендациях, которые были предоставлены на первом этапе - по алгоритму адресного размещения (как бюджет, так и контракт).

Для зачисления нужно до 18:00 9 августа: 

  • подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете или в учебном заведении;
    • выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема ЗВО;
      • заключить договор на обучение между учебным заведением и поступающим (с участием родителей или законных представителей — для несовершеннолетних поступающих).

        Зачисление продлится до 11 августа. В случае успешного выполнения всех действий статус соответствующего заявления изменится с "Рекомендовано" на "Включено в приказ".

        "Зачисление продлится до 11 августа включительно - именно до этого времени статус заявления должен измениться на "Включено в приказ", - говорится в сообщении.

        После этого (если не будет подтверждения) все остальные заявления с приоритетностью получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)".

        Если вы хотите участвовать в конкурсе на контракт на втором этапе по такому заявлению, в меню "Активные действия" установите отметку: "Подтверждаю желание быть зачисленным по этому заявлению на контракт, даже в случае зачисления по любому другому заявлению с приоритетностью".

        Активировать деактивированные заявления также могут приемные комиссии по обращению поступающего.

        По приведенным данным, в этом году было подано более 1,1 млн заявлений, в частности, 822 803 на основе полного общего среднего образования для поступления в ЗВО. Максимально можно подать 15 заявлений, в том числе 5 на бюджет.

        Бакалавриат 2025: более 176 тыс. абитуриентов уже должны знать о зачислении06.08.25, 18:31 • 2140 просмотров

        Как сообщили в ЕДЕБО, более 176 тыс. абитуриентов на бакалавриат получили рекомендации к зачислению:

        • 65 493 - на бюджет;
          • 110 883 - на контракт.

            У абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменился на "Рекомендовано" (бюджет или контракт). Рекомендация предоставляется только на одно место, по одному заявлению.

            Юлия Шрамко

            Образование