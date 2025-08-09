Последний шанс для поступления: абитуриентов предупредили о дедлайне зачисления на бакалавриат

9 августа в 18:00 - дедлайн для выполнения требований для зачисления будущих бакалавров и магистров медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений, предупредили в государственном предприятии "Инфоресурс" в субботу, пишет УНН.

Напоминаем, что в 18:00 9 августа завершается выполнение требований к зачислению для будущих бакалавров (магистров медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений) - сообщили в ГП.

Как указано, речь идет о тех рекомендациях, которые были предоставлены на первом этапе - по алгоритму адресного размещения (как бюджет, так и контракт).

Для зачисления нужно до 18:00 9 августа:

подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете или в учебном заведении;

выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема ЗВО;

заключить договор на обучение между учебным заведением и поступающим (с участием родителей или законных представителей — для несовершеннолетних поступающих).

Зачисление продлится до 11 августа. В случае успешного выполнения всех действий статус соответствующего заявления изменится с "Рекомендовано" на "Включено в приказ".

"Зачисление продлится до 11 августа включительно - именно до этого времени статус заявления должен измениться на "Включено в приказ", - говорится в сообщении.

После этого (если не будет подтверждения) все остальные заявления с приоритетностью получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)".

Если вы хотите участвовать в конкурсе на контракт на втором этапе по такому заявлению, в меню "Активные действия" установите отметку: "Подтверждаю желание быть зачисленным по этому заявлению на контракт, даже в случае зачисления по любому другому заявлению с приоритетностью".

Активировать деактивированные заявления также могут приемные комиссии по обращению поступающего.

Дополнение

По приведенным данным, в этом году было подано более 1,1 млн заявлений, в частности, 822 803 на основе полного общего среднего образования для поступления в ЗВО. Максимально можно подать 15 заявлений, в том числе 5 на бюджет.

Бакалавриат 2025: более 176 тыс. абитуриентов уже должны знать о зачислении

Как сообщили в ЕДЕБО, более 176 тыс. абитуриентов на бакалавриат получили рекомендации к зачислению:

65 493 - на бюджет;

110 883 - на контракт.

У абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменился на "Рекомендовано" (бюджет или контракт). Рекомендация предоставляется только на одно место, по одному заявлению.