Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки

Ексклюзив
16:25 • 3976 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 10846 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 13979 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 16657 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 38523 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 54062 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 42085 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30306 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40455 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65014 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 14506 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 28275 перегляди
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13 лютого, 10:19 • 7358 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 22955 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20 • 35451 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 38523 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 54062 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 48024 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 67425 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 108696 перегляди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Велика Британія
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 32 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 28353 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 31585 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 35365 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 61287 перегляди
Техніка
Золото
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136

Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки

Орландо Блум та 28-річна швейцарська модель Луїза Леммель були помічені папараці на Super Bowl LX 2026, тримаючись за руки. Це викликало припущення про можливий роман, хоча офіційних коментарів немає.

Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки

Голлівудського актора Орландо Блум помітили на Super Bowl LX 2026 у компанії 28-річної швейцарської моделі Луїзи Леммель. Пару зафіксували папараці під час виходу зі стадіону Levi’s Stadium у Санта-Кларі, де вони йшли, тримаючись за руки. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Отож, світлини Блума та Лемель швидко розлетілися мережею: на них видно, як актор та модель ішли разом, тримаючись за руки. Така деталь, яку складно трактувати двозначно, одразу породила припущення про можливий роман. Водночас офіційних коментарів від жодної зі сторін наразі немає.

Актор обрав максимально стриманий образ — чорний одяг без яскравих акцентів і кепку. Його супутниця також віддала перевагу невимушеному стилю. Попри спробу не привертати зайвої уваги, їхній вихід не залишився непоміченим — зокрема через пильну увагу папараці до особистого життя Блума.

Інтерес до приватних справ зірки посилився після розриву з Кеті Перрі. Новини про зміни в особистому житті співачки активно обговорювалися в медіа, тому будь-яка поява Блума в жіночій компанії закономірно викликає резонанс.

Super Bowl традиційно збирає не лише футбольних уболівальників, а й голлівудських знаменитостей, тож публічна поява актора саме на цій події виглядає символічною. Чи йдеться про нові стосунки — поки що питання відкрите. Але очевидно одне: інтерес до особистого життя Орландо Блума цього року лише зростає.

Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини11.02.26, 16:59 • 46073 перегляди

