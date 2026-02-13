Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки

Голлівудського актора Орландо Блум помітили на Super Bowl LX 2026 у компанії 28-річної швейцарської моделі Луїзи Леммель. Пару зафіксували папараці під час виходу зі стадіону Levi’s Stadium у Санта-Кларі, де вони йшли, тримаючись за руки. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Отож, світлини Блума та Лемель швидко розлетілися мережею: на них видно, як актор та модель ішли разом, тримаючись за руки. Така деталь, яку складно трактувати двозначно, одразу породила припущення про можливий роман. Водночас офіційних коментарів від жодної зі сторін наразі немає.

Актор обрав максимально стриманий образ — чорний одяг без яскравих акцентів і кепку. Його супутниця також віддала перевагу невимушеному стилю. Попри спробу не привертати зайвої уваги, їхній вихід не залишився непоміченим — зокрема через пильну увагу папараці до особистого життя Блума.

Інтерес до приватних справ зірки посилився після розриву з Кеті Перрі. Новини про зміни в особистому житті співачки активно обговорювалися в медіа, тому будь-яка поява Блума в жіночій компанії закономірно викликає резонанс.

Super Bowl традиційно збирає не лише футбольних уболівальників, а й голлівудських знаменитостей, тож публічна поява актора саме на цій події виглядає символічною. Чи йдеться про нові стосунки — поки що питання відкрите. Але очевидно одне: інтерес до особистого життя Орландо Блума цього року лише зростає.

