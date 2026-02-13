Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки
Киев • УНН
Орландо Блум и 28-летняя швейцарская модель Луиза Леммель были замечены папарацци на Super Bowl LX 2026, держась за руки. Это вызвало предположения о возможном романе, хотя официальных комментариев нет.
Голливудский актер Орландо Блум был замечен на Super Bowl LX 2026 в компании 28-летней швейцарской модели Луизы Леммель. Пару зафиксировали папарацци во время выхода со стадиона Levi’s Stadium в Санта-Кларе, где они шли, держась за руки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Итак, фотографии Блума и Леммель быстро разлетелись по сети: на них видно, как актер и модель шли вместе, держась за руки. Такая деталь, которую сложно трактовать двусмысленно, сразу породила предположения о возможном романе. В то же время официальных комментариев ни от одной из сторон пока нет.
Актер выбрал максимально сдержанный образ — черную одежду без ярких акцентов и кепку. Его спутница также отдала предпочтение непринужденному стилю. Несмотря на попытку не привлекать лишнего внимания, их выход не остался незамеченным — в частности из-за пристального внимания папарацци к личной жизни Блума.
Интерес к частным делам звезды усилился после разрыва с Кэти Перри. Новости об изменениях в личной жизни певицы активно обсуждались в медиа, поэтому любое появление Блума в женской компании закономерно вызывает резонанс.
Super Bowl традиционно собирает не только футбольных болельщиков, но и голливудских знаменитостей, поэтому публичное появление актера именно на этом событии выглядит символичным. Идет ли речь о новых отношениях — пока вопрос открытый. Но очевидно одно: интерес к личной жизни Орландо Блума в этом году только растет.
