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Органи влади виконали 25% антикорупційних заходів, найнижчий показник у секторі оборони

Київ • УНН

 • 23070 перегляди

Влада в Україні повністю або частково виконала майже 25% антикорупційних заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, з найнижчим показником в оборонному секторі.

Органи влади виконали 25% антикорупційних заходів, найнижчий показник у секторі оборони

Непрозорість закупівель товарів і послуг, корупційні ризики, зловживання і неефективне розпорядження - цей перелік цей перелік проблем покликана вирішити програма антикорупційних заходів (ДАП). За результатами моніторингу НАЗК, стали відомі перші підсумки, передає УНН.

Деталі

Органи влади в Україні виконали повністю або частково майже 25% заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (ДАП). У секторі оборони цей показник є дещо нижчим, повідомляють у НАЗК. За результатами моніторингу виявлено, що з 75 заходів програми повністю або частково виконано 12 заходів, або 16%. Повністю або частково виконано третину заходів серед тих, що мали бути виконані протягом періоду з березня 2023 року по березень 2024 року у секторі оборони.

Довідка

75 антикорупційних заходів у секторі оборони передбачає Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки (ДАП). Їх реалізація має вирішити п'ять ключових проблем у сфері. Зокрема, це неефективне розпорядження землями оборони, непрозорість закупівель товарів і послуг, корупційні ризики при формуванні кадрової політики, неефективна модель контролю продукції оборонного призначення, зловживання під час забезпечення військовослужбовців житлом.

Цитата

За словами заступника Голови НАЗК Ярослава Любченко, відомство використовує різноманітні інструменти для запобігання корупції та розбудови доброчесності у секторі оборони.

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НАЗК "проводить антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; здійснює аналіз корупційних ризиків та надає рекомендації щодо їх усунення, координує роботу органів влади щодо виконання ДАП тощо".

Посадовець зазначив про необхідність залучення партнерів з громадського сектору для моніторингу стану виконання антикорупційних заходів у секторі оборони. Підкреслюється важливість моніторингу у сфері публічних закупівель.

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