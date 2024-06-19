Непрозрачность закупок товаров и услуг, коррупционные риски, злоупотребления и неэффективное распоряжение - этот перечень этот перечень проблем призвана решить программа антикоррупционных мероприятий (ДАП). По результатам мониторинга НАПК, стали известны первые итоги, передает УНН.

Детали

Органы власти в Украине выполнили полностью или частично почти 25% мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы (ГАП). В секторе обороны этот показатель несколько ниже, сообщают в НАПК. По результатам мониторинга выявлено, что из 75 мероприятий программы полностью или частично выполнены 12 мероприятий, или 16%. Полностью или частично выполнена треть мероприятий среди тех, которые должны были быть выполнены в течение периода с марта 2023 года по март 2024 года в секторе обороны.

Справка

75 антикоррупционных мероприятий в секторе обороны предусматривает Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы (ГАП). Их реализация должна решить пять ключевых проблем в сфере. В частности, это неэффективное распоряжение землями обороны, непрозрачность закупок товаров и услуг, коррупционные риски при формировании кадровой политики, неэффективная модель контроля продукции оборонного назначения, злоупотребления при обеспечении военнослужащих жильем.

Цитата

По словам заместителя Председателя НАПК Ярослава Любченко, ведомство использует различные инструменты для предотвращения коррупции и развития добропорядочности в секторе обороны.

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НАПК "проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов; осуществляет анализ коррупционных рисков и дает рекомендации по их устранению, координирует работу органов власти по выполнению ГАП и т.д.".

Чиновник отметил о необходимости привлечения партнеров из общественного сектора для мониторинга состояния выполнения антикоррупционных мероприятий в секторе обороны. Подчеркивается важность мониторинга в сфере публичных закупок.

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