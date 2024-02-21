2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП
Киев • УНН
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщил, что 2023 год стал самым продуктивным на сегодня для антикоррупционных органов.
Прошлый год стал самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, передает корреспондент УНН.
Детали
"Этот год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания. То есть этот год мы показали лучшие результаты по всем показателям. То есть, если мы возьмем и количество направлений в суд, и количество сообщенных подозрений, и возмещение убытков, то эти показатели являются лучшими. Хочу остановиться не на показателях работы и цифрах, а хочу сказать, что мы 2 года адвокатировали и боролись за определенные законодательные изменения, которые смогли бы обеспечить нам независимую работу САП, и в декабре ВР проголосовала этот соответствующий законопроект. И действительно, для нас сейчас главной и достаточно сложной задачей является то, чтобы мы обеспечили постоянную непрерывную работу САП с момента перехода ее как департамента Офиса Генпрокурора к независимому отдельному юридическому лицу, и чтобы это никак не повлияло на результаты нашей работы. Этим мы сейчас и занимаемся", - сказал Клименко.
Клименко также рассказал, что антикоррупционные органы имеют достаточно хороший результат в сфере борьбы с коррупцией именно в судебной системе.
"По результатам у нас есть сообщения о подозрении, направленные в суд - это судьи всех инстанций: и первая инстанция, судьи апелляции, судьи Верховного Суда. Также у нас есть председатель Государственной судебной администрации, что не менее важно и не менее ответственная должность в государстве. Поэтому в этом направлении у нас есть достаточно хорошие результаты. Мы ставим для себя приоритет иметь более четкие весомые результаты в борьбе с коррупцией также в оборонной сфере", - добавил руководитель САП.
Напомним
В 2023 году детективам Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры удалось разоблачить на "горячем" при получении взятки председателя Верховного Суда, обеспечить привлечение к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей госпредприятий, 27 судей, 11 народных депутатов.
2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщил, что 2023 год стал самым продуктивным на сегодня для антикоррупционных органов.
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