2023 рік є найрезультативнішим в роботі антикорупційних органів з моменту їхнього створення - керівник САП

Минулий рік став найрезультативнішим в роботі антикорупційних органів з моменту їхнього створення. Про це під час брифінгу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Цей рік є найрезультативнішим в роботі антикорупційних органів з моменту їх створення. Тобто цей рік ми показали найкращі результати по всіх показниках. Тобто, якщо ми візьмемо і кількість направлень до суду, і кількість повідомлених підозр, і відшкодування збитків, то ці показники є кращими. Хочу зупинитись не на показниках роботи і цифрах, а хочу сказати, що ми 2 роки адвокатували і боролись за певні законодавчі зміни, які змогли би забезпечити нам незалежну роботу САП, і в грудні ВР проголосувала цей відповідний законопроект. І дійсно, для нас зараз є головним і досить складним завданням є те, щоб ми забезпечили постійну безперервну роботу САП з моменту переходу її як департаменту Офісу Генпрокурора до незалежної окремої юридичної особи, і щоб це ніяк не вплинуло на результати нашої роботи. Цим ми зараз і займаємось", - сказав Клименко.

Клименко також розповів, що антикорупційні органи мають досить гарний результат в сфері боротьби з корупцією саме в судовій системі.

"За результатами в нас є повідомлення про підозру, направлені до суду - це судді всіх інстанцій: і перша інстанція, судді апеляції, судді Верховного Суду. Також у нас є голова Державної судової адміністрації, що не менш важливо і не менш відповідальна посада в державі. Тому в цьому напрямку у нас є досить гарні результати. Ми ставимо для себе пріоритет мати більш чіткі вагомі результати в боротьбі з корупцією також в оборонній сфері", - додав керівник САП.

Нагадаємо

У 2023 році детективам Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося викрити на "гарячому" при отриманні хабаря голову Верховного Суду, забезпечити притягнення до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників держпідприємств, 27 суддів, 11 народних депутатів.