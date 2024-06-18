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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слив" информации из НАБУ: на антикоррупционном комитете в четверг планируют заслушать директора Бюро

"Слив" информации из НАБУ: на антикоррупционном комитете в четверг планируют заслушать директора Бюро

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 12:41  •  903 просмотра

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с обвинениями в утечке информации из досудебных расследований, что побудило Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики провести открытое заседание, чтобы проанализировать факты и заслушать директора НАБУ Семена Кривоноса.

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики относительно вероятных утечек информации из Национального антикоррупционного бюро Украины состоится в четверг, 19 июня. Об этом сообщила нардеп, председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина, передает УНН.

По ее словам, на комитете планируют заслушать директора НАБУ Семена Кривоноса. Также депутаты намерены проанализировать обнародованные журналистами факты относительно вероятных "сливов" с НАБУ.

Заседание комитета будет открытым, на него пригласили журналистов.

Напомним,

23 мая стало известно о том, что у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе проходят обыски. Основанием для таких действий стало вероятное разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах, в частности, бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Позже из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Журналист Денис Бигус получил фотографии с телефона Юрия Голика, которые показали, что он получал сообщения от Биркадзе со слитой информацией из Бюро. На скриншотах показано, что Биркадзе якобы общался с высокопоставленным чиновником из НАБУ. Однако, по версии журналиста, Биркадзе мог сам писать сообщения от имени высокопоставленного чиновника Бюро и "продавать" их Голику.

Сам Биркадзе заявил, что из дела о вероятной утечке информации из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни у аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители на запрос УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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