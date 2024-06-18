"Злив" інформації з НАБУ: на антикорупційному комітеті у четвер планують заслухати директора Бюро

Засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо ймовірних витоків інформації з Національного антикорупційного бюро України відбудеться у четвер, 19 червня. Про це повідомила нардеп, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, передає УНН.

За її словами, на комітеті планують заслухати директора НАБУ Семена Кривоноса. Також депутати мають намір проаналізувати оприлюднені журналістами факти щодо ймовірних "зливів" з НАБУ.

Засідання комітету буде відкритим, на нього запросили журналістів.

Нагадаємо

23 травня стало відомо про те, що у детектива НАБУ Валерія Полюги та ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе відбуваються обшуки. Підставою для таких дій стало ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Пізніше через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від Біркадзе зі злитою інформацією з Бюро. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця Бюро і "продавати" їх Голику.

Сам Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з НАБУ зробили замість розслідування шоу.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.