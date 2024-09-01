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Органічні речовини, що привели до забруднення Сейму та Десни, досягнуть Чернігова 3-5 вересня

Органічні речовини, що привели до забруднення Сейму та Десни, досягнуть Чернігова 3-5 вересня

Київ • УНН

 • 21056 перегляди

Органічні речовини з річки Сейм рухаються до Чернігова, сповільнюючись через розбавлення водами Десни. Стан Сейму стабілізується, але штучна аерація неможлива через ризик повторного забруднення.

Рух органічних речовин із річки Сейм щодобово сповільнюється завдяки розбавленню цих речовин водами Десни, до Чернігова забруднення дістанеться орієнтовно 3-5 вересня. Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило у Фейсбуці з посиланням на Держагентство водних ресурсів, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що органічні речовини із Сейму фіксуються на відстані 92 км від його впадіння в Десну, відповідно, до Чернігова залишаються ще 74 км.

За даними Держводагентства, 30 серпня по р. Десна органічні речовини рухались зі швидкістю 26 км/добу, 31 – 22 км/добу, 1 вересня – 18 км/добу. Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня

– йдеться у повідомленні.

За даними моніторингу, стан річки Сейм від кордону з росією до селища Чаплищі Сумської області стабілізується.

На цій ділянці зафіксоване незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору.

У звʼязку з тим, що у воді Сейму відбувається осідання завислих речовин на дно річки – проведення штучної аерації у Сумській області не є можливим, адже це може призвести до повторного забруднення річки

– зауважили в Міндовкіллі.

У міністерстві запевняють, що заходи з оздоровлення річки обовʼязково будуть проведені, але вже після визначення безпечного методу проведення робіт та подолання наслідків надзвичайної події.

Наголошується, що Держводагентство спільно з Державною екологічною інспекцією цілодобово аналізують отримані від лабораторій та експертів дані, напрацьовують відповідні заходи.

Нагадаємо

30 серпня повідомлялося, що річка Сейм повністю забруднена через потрапляння органіки, забруднення почало проникати в Десну. Проводиться аерація води для насичення киснем, оскільки органічні речовини поглинають кисень, що призводить до загибелі риби.

Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф31.08.24, 16:30 • 23091 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

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