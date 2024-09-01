Органічні речовини, що привели до забруднення Сейму та Десни, досягнуть Чернігова 3-5 вересня

Рух органічних речовин із річки Сейм щодобово сповільнюється завдяки розбавленню цих речовин водами Десни, до Чернігова забруднення дістанеться орієнтовно 3-5 вересня. Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило у Фейсбуці з посиланням на Держагентство водних ресурсів, передає УНН.

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Повідомляється, що органічні речовини із Сейму фіксуються на відстані 92 км від його впадіння в Десну, відповідно, до Чернігова залишаються ще 74 км.

За даними Держводагентства, 30 серпня по р. Десна органічні речовини рухались зі швидкістю 26 км/добу, 31 – 22 км/добу, 1 вересня – 18 км/добу. Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня – йдеться у повідомленні.

За даними моніторингу, стан річки Сейм від кордону з росією до селища Чаплищі Сумської області стабілізується.

На цій ділянці зафіксоване незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору.

У звʼязку з тим, що у воді Сейму відбувається осідання завислих речовин на дно річки – проведення штучної аерації у Сумській області не є можливим, адже це може призвести до повторного забруднення річки – зауважили в Міндовкіллі.

У міністерстві запевняють, що заходи з оздоровлення річки обовʼязково будуть проведені, але вже після визначення безпечного методу проведення робіт та подолання наслідків надзвичайної події.

Наголошується, що Держводагентство спільно з Державною екологічною інспекцією цілодобово аналізують отримані від лабораторій та експертів дані, напрацьовують відповідні заходи.

Нагадаємо

30 серпня повідомлялося, що річка Сейм повністю забруднена через потрапляння органіки, забруднення почало проникати в Десну. Проводиться аерація води для насичення киснем, оскільки органічні речовини поглинають кисень, що призводить до загибелі риби.

Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф