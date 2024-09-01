Органические вещества, которые привели к загрязнению Сейма и Десны, достигнут Чернигова 3-5 сентября

Движение органических веществ из реки Сейм ежесуточно замедляется благодаря разбавлению этих веществ водами Десны, в Чернигов загрязнение доберется ориентировочно 3-5 сентября. Об этом Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило в Фейсбуке со ссылкой на Госагентство водных ресурсов, передает УНН.

Детали

Сообщается, что органические вещества из Сейма фиксируются на расстоянии 92 км от его впадения в Десну, соответственно, до Чернигова остаются еще 74 км.

По данным Госводагентства, 30 августа по р. Десна органические вещества двигались со скоростью 26 км/сутки, 31 - 22 км/сутки, 1 сентября - 18 км/сутки. Такая тенденция будет сохраняться, соответственно загрязнение доберется до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября - говорится в сообщении.

По данным мониторинга, состояние реки Сейм от границы с Россией до поселка Чаплище Сумской области стабилизируется.

На этом участке зафиксировано незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление естественного цвета.

В связи с тем, что в воде Сейма происходит оседание взвешенных веществ на дно реки - проведение искусственной аэрации в Сумской области невозможно, ведь это может привести к повторному загрязнению реки - отметили в Миндовкилле.

В министерстве уверяют, что мероприятия по оздоровлению реки обязательно будут проведены, но уже после определения безопасного метода проведения работ и преодоления последствий чрезвычайного происшествия.

Отмечается, что Госводагентство совместно с Государственной экологической инспекцией круглосуточно анализируют полученные от лабораторий и экспертов данные, нарабатывают соответствующие меры.

Напомним,

30 августа сообщалось, что река Сейм полностью загрязнена из-за попадания органики, загрязнение начало проникать в Десну. Проводится аэрация воды для насыщения кислородом, поскольку органические вещества поглощают кислород, что приводит к гибели рыбы.

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