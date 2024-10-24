Орбан звинуватив ЄС у спробі "повалити" його уряд в Угорщині
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС намагається позбавити його влади через незгоду з його політикою щодо України та міграції. Він порівняв свій мітинг з антирадянським повстанням 1956 року.
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан стверджує, що керівництво ЄС намагається позбавити його влади та навʼязати Угорщині "маріонетковий" опозиційний уряд, порівнявши свій мітинг з антирадянським повстанням 1956 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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В середу, 23 жовтня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу в Будапешті звинуватив виконавчу владу Європейського Союзу в спробі повалити його кабінет і нав’язати Угорщині "маріонетковий уряд". Ця заява пролунала на тлі збільшення прихильників партії "Тиса", яку очолює лідер опозиції Петер Мадяр.
Ми знаємо, що вони хочуть змусити нас іти на війну (в Україні), що вони хочуть нав’язати нам своїх мігрантів... і віддати наших дітей гендерним активістам,
Як зазначає видання, у своєму виступі він заявив, що його суверенні рішення стосовно війни в Україні та міграційних питань - неприйнятні для Брюсселя. "Орбан не вказав, як Єврокомісія, нібито, намагається повалити його уряд й навʼязати маріонеткову владу. Він також не назвав жодних заяв чи дій ЄС, які б підтверджували його закиди"
Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти рф, які необхідні для розгортання 50 млрд доларів кредиту для України18.10.24, 13:09 • 17427 переглядiв