Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что руководство ЕС пытается лишить его власти и навязать Венгрии "марионеточное" оппозиционное правительство, сравнив свой митинг с антисоветским восстанием 1956 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В среду, 23 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство". Это заявление прозвучало на фоне увеличения сторонников партии "Тиса", которую возглавляет лидер оппозиции Петер Мадьяр.

Мы знаем, что они хотят заставить нас идти на войну (в Украине), что они хотят навязать нам своих мигрантов... и отдать наших детей гендерным активистам,