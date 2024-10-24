Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС пытается лишить его власти из-за несогласия с его политикой в отношении Украины и миграции. Он сравнил свой митинг с антисоветским восстанием 1956 года.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что руководство ЕС пытается лишить его власти и навязать Венгрии "марионеточное" оппозиционное правительство, сравнив свой митинг с антисоветским восстанием 1956 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В среду, 23 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство". Это заявление прозвучало на фоне увеличения сторонников партии "Тиса", которую возглавляет лидер оппозиции Петер Мадьяр.
Мы знаем, что они хотят заставить нас идти на войну (в Украине), что они хотят навязать нам своих мигрантов... и отдать наших детей гендерным активистам,
Как отмечает издание, в своем выступлении он заявил, что его суверенные решения относительно войны в Украине и миграционных вопросов - неприемлемы для Брюсселя. "Орбан не указал, как Еврокомиссия, якобы, пытается свергнуть его правительство и навязать марионеточную власть. Он также не назвал никаких заявлений или действий ЕС, которые бы подтверждали его упреки"
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