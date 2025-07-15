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Орбан: Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС вжити заходів щодо примусової мобілізації в Україні після смерті угорсько-українського громадянина Йожефа Шебештьєна. Угорщина стверджує, що чоловік помер через побиття у ТЦК, тоді як МЗС України назвало заяви Будапешта маніпулятивними.

Орбан: Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має вжити заходів щодо примусової мобілізації в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на видання Origo.

Деталі

Про це угорський урядовець сказав у відповідь на запитання про смерть громадянина Угорщини та України Йожефа Шебештьєна. В Угорщині стверджують, що чоловік помер через побої у ТЦК.

Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову

- сказав Орбан.

За його словами, угорський уряд стежить за тим, скільки угорців мобілізували до української армії, та знає, скільки з них загинули на війні, і може допомогти їхнім сім’ям. 

Доповнення

Як передає видання Telex ідеться про Йожефа Себестьєна — уродженця Закарпаття, який мав громадянство Угорщини. Угорські видання, зокрема провладний Mandiner, наводять кілька версій обставин його смерті. За однією з них, чоловік потрапив до психіатричної лікарні в Берегові, де й помер. За іншою — він сам звернувся до медзакладу, посилаючись на психічну недієздатність. Причиною смерті називають тромбоз, що міг виникнути внаслідок гематоми, отриманої через побиття.

Нагадаємо

Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта щодо загибелі військовозобов'язаного угорського походження на Закарпатті. Сухопутні війська готові до прозорого розслідування обставин справи, наголошуючи, що мобілізація відбувається через агресію Росії.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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