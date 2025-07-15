Орбан: Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры в отношении принудительной мобилизации в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Origo.

Детали

Об этом венгерский чиновник сказал в ответ на вопрос о смерти гражданина Венгрии и Украины Йожефа Шебештьена. В Венгрии утверждают, что мужчина умер из-за побоев в ТЦК.

Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва - сказал Орбан.

По его словам, венгерское правительство следит за тем, сколько венгров мобилизовали в украинскую армию, и знает, сколько из них погибли на войне, и может помочь их семьям.

Дополнение

Как передает издание Telex речь идет о Йожефе Себестьене — уроженце Закарпатья, имевшем гражданство Венгрии. Венгерские издания, в частности провластный Mandiner, приводят несколько версий обстоятельств его смерти. По одной из них, мужчина попал в психиатрическую больницу в Берегово, где и умер. По другой — он сам обратился в медучреждение, ссылаясь на психическую недееспособность. Причиной смерти называют тромбоз, который мог возникнуть в результате гематомы, полученной из-за избиения.

Напомним

Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии на Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.

МИД Украины назвало манипулятивными заявления Будапешта относительно гибели военнообязанного венгерского происхождения на Закарпатье. Сухопутные войска готовы к прозрачному расследованию обстоятельств дела, подчеркивая, что мобилизация происходит из-за агрессии России.

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