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Опубліковано кадри переведення Саакашвілі до іншої в'язниці. Омбудсмен каже, що експрезидента запевнили про переведення до громадянської клініки

Київ • УНН

 • 25794 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Грузинські ЗМІ опубліковали відео переведення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі з Руставської в'язниці до Глданської тюремної лікарні. Його опублікувала Пенітенціарна служба Грузії у своєму Facebook і поширили грузинські ЗМІ, передає УНН, зокрема, спираючись на TV Pirveli. 

Опубліковано кадри переведення Саакашвілі до іншої в'язниці. Омбудсмен каже, що експрезидента запевнили про переведення до громадянської клініки

Цитата

“У зв’язку з високим суспільним інтересом ми публікуємо кадри виходу Міхеіла Саакашвілі з 12-ї виправної колонії, де видно, що Міхеїл Саакашвілі не покинув виправну колонію проти своєї волі”, — йдеться у повідомленні агентства.

Деталі

На кадрах видно, як експрезидент збирає речі, після чого слідує за співробітниками в’язниці.

Що передувало

Напередодні у пресі з’явилася інформація, що Саакашвілі вивезли із в’язниці міста Руставі у невідомому напрямку. Мати політика Гіулі Аласанія розповіла журналістам, що протягом дня домагалася зустрічі із сином, проте його вивезли на броньованих автомобілях, посадили у вертоліт та забрали.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України вже висловило розчарування переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу № 18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

Омбудсмен каже, що Саакашвілі запевнили, що переводять до громадянської клініки

За словами омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія, Саакашвілі сказав їй, що був введений в оману — адміністрація руставської в’язниці повідомила його про переведення до цивільної клініки на підставі рішення консиліуму.

Тільки після того, як Саакашвілі доставили у двір в’язниці в Ґлдані, він зрозумів, що його обдурили та привезли до тюремної лікарні, щодо переведення до якої він категорично відмовлявся протягом останніх двох тижнів.

З цією версією узгоджується і заява міністра юстиції Раті Брегадзе, який повідомив, що Саакашвілі “фізично та словесно образив співробітників в’язниці” під час переведення до лікарняної палати Глданської в’язниці.

Представник апарату омбудсмена, який побував сьогодні у Саакашвілі, також підтвердив, що його перевели з машини до в’язниці “із застосуванням сили” та повідомив, що за цим фактом буде проведено дізнання.

“Я особисто бачилася із Саакашвілі. Ми поговорили з ним. За його словами, йому сказали, що відбувся консиліум, і було ухвалено рішення перевести його до мультифункціональної клініки. Він думав, що його мають перевести до міської клініки, і погодився перевести.

Він спокійно попрощався з лікарями та співробітниками в’язниці в Руставі. Він хотів зустрітися з консиліумом, який був призначений на 3 години, але потім його скасували.

Але коли його привезли на територію Глданської в’язниці, він відмовився виходити з автомобіля швидкої допомоги. За його словами, його завели до закладу № 18 силою”, — сказала Ломджарія в бесіді з журналістами після відвідин Саакашвілі.

“Саакашвілі заявляє, що його проти його волі привезли до Глданської в’язниці”, наголосила Ломджарія.

За словами омбудсмена, її співробітники не бачили у в’язниці № 12 “ніякого офіційного документа про те, що Саакашвілі повідомили про переведення до установи № 18”.

Ломджарія підтвердила, що Саакашвілі відмовився від огляду лікаря щодо фізичних ушкоджень, які міг отримати під час переведення в камеру:

“Я теж не бачила пошкоджень, але його не оглядав лікар, а візуально пошкоджень не було. Щоб робити висновки, його має оглянути лікар та скласти протокол”.

Ломджарія також підтвердила, що персонал в’язниці заявив, що певну техніку під час перекладу Саакашвілі було пошкоджено — про те, що це зробив Саакашвілі під час опору під час перекладу, також повідомив міністр юстиції.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидент також заочно засуджений в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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