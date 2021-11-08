Саакашвілі доправили до тюремної лікарні

Цитата

"Щоб уникнути погіршення стану здоров'я і у зв'язку із збільшеною небезпекою ув'язнений Михайло Саакашвілі був переведений з 12-го пенітенціарного закладу в медичний заклад для обвинувачених і засуджених №18", - говориться в повідомленні.

Деталі

У пенітенціарній службі заявили, що надаватимуть громадськості додаткову інформацію поетапно.

Доповнення

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі вивезено з пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку.

Передбачалося, що його перевезли в Горійський військовий госпіталь, оснащений сучасною медичною технікою.