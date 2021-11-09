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Опубликованы кадры перевода Саакашвили в другую тюрьму. Омбудсмен говорит, что экс-президента убедили в переводе в гражданскую клинику

Киев • УНН

 • 25793 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Грузинские СМИ опубликовали видео перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. Его опубликовала Пенитенциарная служба Грузии в своем Facebook и распространили грузинские СМИ, передает УНН, в частности опираясь на TV Pirveli.

Опубликованы кадры перевода Саакашвили в другую тюрьму. Омбудсмен говорит, что экс-президента убедили в переводе в гражданскую клинику

Цитата

“В связи с высоким общественным интересом мы публикуем кадры выхода Міхеіла Саакашвили с 12-й исправительной колонии, где видно, что Михеил Саакашвили не покинул исправительную колонию против своей воли”, — говорится в сообщении агентства.

Детали

На кадрах видно, как бывший президент собирает вещи, после чего следует за сотрудниками тюрьмы.

Что предшествовало

Накануне в прессе появилась информация, что Саакашвили вывезли из тюрьмы города Рустави в неизвестном направлении. Мать политика Гиули Аласания рассказала журналистам, что в течение дня добивалась встречи с сыном, однако его вывезли на бронированных автомобилях, посадили в вертолет и забрали.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины уже выразило разочарование переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждения № 18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Омбудсмен говорит, что Саакашвили заверили, что переводят в гражданской клиники

По словам омбудсмена Грузии Нино Ломджария, Саакашвили сказал ей, что был введен в заблуждение — администрация руставской тюрьмы сообщила о его переводе в гражданскую клинику на основании решения консилиума.

Только после того, как Саакашвили доставили во двор тюрьмы в Ґлдані, он понял, что его обманули и привезли в тюремную больницу, о переводе в которой он категорически отказывался в течение последних двух недель.

С этой версией согласуется и заявление министра юстиции Рати Брегадзе, который сообщил, что Саакашвили “физически и словесно оскорбил сотрудников тюрьмы” во время перевода в больничной палаты Глданской тюрьме.

Представитель аппарата омбудсмена, который побывал сегодня у Саакашвили, также подтвердил, что его перевели из машины в тюрьму “с применением силы” и сообщил, что по этому факту будет проведено дознание.

“Я лично виделась с Саакашвили. Мы поговорили с ним. По его словам, ему сказали, что состоялся консилиум, и было принято решение перевести его в мультифункциональной клиники. Он думал, что его должны перевести в городскую клинику, и согласился перевести.

Он спокойно простился с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави. Он хотел встретиться с консилиумом, который был назначен на 3 часа, но потом его отменили.

Но когда его привезли на территорию Глданской тюрьмы, он отказался выходить из автомобиля скорой помощи. По его словам, его завели в заведение № 18 силой”, — сказала Ломджария в беседе с журналистами после посещения Саакашвили.

“Саакашвили заявляет, что его против его воли привезли в Глданскую тюрьму”, подчеркнула Ломджария.

По словам омбудсмена, ее сотрудники не видели в тюрьме № 12 “никакого официального документа о том, что Саакашвили сообщили о переводе в учреждения № 18”.

Ломджария подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача относительно физических повреждений, которые мог получить при переводе в камеру:

“Я тоже не видела повреждений, но его не осматривал врач, а визуально повреждений не было. Чтобы делать выводы, его должен осмотреть врач и составить протокол”.

Ломджария также подтвердила, что персонал тюрьмы заявил, что определенная технику во время перевода Саакашвили было повреждена — о том, что это сделал Саакашвили во время сопротивления во время перевода, также сообщил министр юстиции.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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