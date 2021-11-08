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Переведення Саакашвілі до тюремної лікарні: Україна направила Грузії ноту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони, передає УНН із посиланням на коментар українського дипвідомства.

Переведення Саакашвілі до тюремної лікарні: Україна направила Грузії ноту

У МЗС закликали грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Цитата

"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу", - йдеться у коментарі.

Додамо

Подальше перебування громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями, додали у відомстві.

МЗС і Посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхеїла Саакашвілі на особливому контролі.

Раніше

Як повідомляв УНН, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв'язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в'язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення Саакашвілі у зв'язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидент також заочно засуджений в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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