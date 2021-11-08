Переведення Саакашвілі до тюремної лікарні: Україна направила Грузії ноту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони, передає УНН із посиланням на коментар українського дипвідомства.
У МЗС закликали грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.
Цитата
"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу", - йдеться у коментарі.
Додамо
Подальше перебування громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями, додали у відомстві.
МЗС і Посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхеїла Саакашвілі на особливому контролі.
Раніше
Як повідомляв УНН, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.
Контекст
Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.
Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв'язнем.
4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в'язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.
Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.
Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення Саакашвілі у зв'язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.
29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.
Експрезидент також заочно засуджений в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.