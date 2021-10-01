Прем'єр Грузії заявив про затримання Саакашвілі - ЗМІ

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“Третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи”, — заявив він.

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На брифінгу також були присутні глава МВС Грузії Вахтанг Гомеларулі і глава СДБ Григол Лілуашвілі.

За інформацією прем'єр-міністра, весь маршрут пересування експрезидента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб незважаючи на те, що протягом усього дня правляча партія заявляла, що Саакашвілі не в Грузії і опубліковані ним відео є фейком.

Слід також зазначити, що Саакашвілі був затриманий не на кордоні, а вже в країні, куди він проник потайки. Точне місце затримання названо не було.

Також відзначимо, що ніяких доказів затримання Саакашвілі надано не було.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.