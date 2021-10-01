Після восьми років не в Грузії: Саакашвілі показав відео "з Батумі"

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"Ось він, мій Батумі ... Я так сумував за цим місцем. Сьогодні виповнилася моя мрія і остаточно вона збудеться, коли Грузія стане на ноги... До скорої зустрічі в Тбілісі", - переклали його звернення грузинські ЗМІ.

Користувачі під відео теж перекладають його слова, як вітання "з Батумі". "Він вітає нас з Батумі (ось мій улюблений Батумі, говорить)", - пише одна з користувачів. Також вказують, що на відео колишній президент країни закликав всіх йти на вибори 2 жовтня а 3-го все зібратися на проспекті Руставелі.

До слова, цього ж ранку він опублікував інший пост, і також грузинською мовою. "Доброго ранку, Грузія. Уже з Грузії, через вісім років", - переклали це звернення грузинські ЗМІ.

Тим часом, "Новости Грузия" повідомляє, що "судячи з усього, звернення було записано біля канатної станції, яка розташована на в'їзді в Батумі - місце дуже багатолюдне, там встановлені десятки камер відеоспостереження". У бесіді з журналістами телеканалу "Пірвелі", як зазначається, "співробітники прилеглих торгових об'єктів повідомили, що не бачили екс-президента напередодні вночі, хоча знаходилися на місці".

Якоїсь особливої мобілізації поліцейських сил, як повідомляється, не фіксується ні на в'їзді в Батумі, ні на найближчому прикордонному пункті, ТПП "Сарпі" на кордоні Грузії і Туреччини.

Одна з лідерів заснованої Саакашвілі партії "Єдиний національний рух", депутат парламенту Грузії Тіна Бокучава, як вказано, "однозначно не відповіла на запитання, чи повернувся Саакашвілі в Грузію чи ні".

Що було раніше

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що у разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня у Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати у тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.