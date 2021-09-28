Саакашвілі зібрався у Грузію: прем'єр країни пригрозив йому в'язницею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що у разі прильоту - політику загрожує в'язниця, пише УНН.
Деталі
Саакашвілі опублікував квиток на літак з Києва в Тбілісі напередодні ввечері. Приліт заплановано на 23 годину 2 жовтня, тобто він повинен прибути в Грузію ввечері дня виборів до органів місцевого самоврядування.
На це вже відреагувала влада Грузії.
"Він прекрасно знає, що потрапить до в'язниці", - цитує "Новости Грузия" відповідь прем'єр-міністра Грузії Іраклій Гарібашвілі на запитання, як влада буде реагувати в разі приїзду експрезидента.
Водночас прем'єр Грузії зауважив, що "до кінця не вірить в приїзд Саакашвілі". "Ця людина погрожувала приїхати протягом восьми років, але не може приїхати, тому що він боягуз", - сказав Гарібавшілі.
Контекст
2 жовтня у Грузії проходять муніципальні вибори, на яких також будуть обирати у тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опопненом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Його засновником є Саакашвілі.
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після історії з відкликанням посла на тлі скандалу з Саакашвілі: президент Грузії каже, що відносини з Україною нормалізуються