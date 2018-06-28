Суд в Грузії визнав Саакашвілі винним у справі про побиття депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі про побиття депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі. Про це повідомляє Грузія Online, передає УНН.
“За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6 років позбавлення волі. Міхеіл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки і 3 місяці права займати посади”, — йдеться в повідомленні.
Збройний напад і побиття депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі відбулося в 2005 році. М.Саакашвілі в цій справі обвинувачується в перевищенні службових обов’язків із застосуванням насильства і організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.
Разом з М.Саакашвілі у цій справі до відповідальності притягнуті колишній глава МВС Іване Мерабішвілі, колишній начальник Спеціального оперативного департаменту Ереклє Кодуа і колишній керівник управління цього ж департаменту Гія Сирадзе. Стосовно Мерабішвілі, Кодуа і Сирадзе у цій справі винесено обвинувальні вироки. Зокрема, судом як покарання для Іване Мерабішвілі обрано позбавлення волі строком на 6 років і 9 місяців, для Ереклє Кодуа і Гії Сирадзе — терміном на 9 років.
Нагадаємо, 5 січня 2018 року суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за статтею “зловживання службовими повноваженнями” в справі Сандро Гиргвліані.