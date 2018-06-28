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Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в деле об избиении депутата

Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в деле об избиении депутата

Киев  •  УНН

 • 14267 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Об этом сообщает Грузия Online, передает УНН.

"По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности", - говорится в сообщении.

Вооруженное нападение и избиение депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили произошло в 2005 году. М.Саакашвили в этом деле обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Вместе с М.Саакашвили по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

Напомним, 5 января 2018 года суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье “злоупотребление служебными полномочиями” в деле Сандро Гиргвлиани.

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