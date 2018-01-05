Суд в Грузії засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе, передає УНН з посиланням на "Грузія Онлайн".
М.Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею “зловживання службовими повноваженнями” у справі Сандро Гиргвліані.
“Суддя визнав Саакашвілі винним, і засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки”, — сказано в повідомленні.
Згідно з грузинським слідством, М.Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
Відзначимо, цей вирок створює підстави для екстрадиції М.Саакашвілі в Грузію.
Як повідомляв УНН, 3 січня суд у Києві відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання М.Саакашвілі додаткового захисту.
Нагадаємо, управління міграційної служби Київської області відмовило екс-голови Одеської ОДА М.Саакашвілі в наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик М.Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.