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Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 82190 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Такое решение объявил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы

М.Саакашвили было предъявлено обвинение по статье “злоупотребление служебными полномочиями” по делу Сандро Гиргвлиани.

“Судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года”, — сказано в сообщении.

Согласно грузинскому следствию, М.Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Отметим, этот приговор создает основания для экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.

Как сообщал УНН, 3 января суд в Киеве отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении М.Саакашвили дополнительной защиты.

Напомним, управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик М.Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

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